"Барселона" определилась с судьбой Кумана

Каталонская "Барселона" не отправит наставника команды Рональда Кумана в отставку.
Нидерландский тренер получил последний шанс исправить ситуацию, сообщает Diario Sport.
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Куман продолжит руководить командой как минимум до игры восьмого тура Ла Лиги против "Атлетико", которую он, впрочем, пропустит из-за дисквалификации.
Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта не будет принимать решения на горячую голову после крупного поражения от "Бенфики" в Лиге чемпионов накануне.
Лапорта не хочет усложнять ситуацию в команде перед матчем с принципиальным соперником. По-прежнему верит, что "Барса" может добавить.
Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится 2 октября.
В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" идет на седьмом месте. В Лиге чемпионов команда замыкает таблицу в своей группе. Каталонцы дважды крупно проиграли "Баварии" и "Бенфике".
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