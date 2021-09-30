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четверг, 30 сентября 2021 16:29

"Барселона" определилась с судьбой Кумана

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&quot;Барселона&quot; определилась с судьбой Кумана
Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Каталонская "Барселона" не отправит наставника команды Рональда Кумана в отставку.

Нидерландский тренер получил последний шанс исправить ситуацию, сообщает Diario Sport.

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Куман продолжит руководить командой как минимум до игры восьмого тура Ла Лиги против "Атлетико", которую он, впрочем, пропустит из-за дисквалификации.

Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта не будет принимать решения на горячую голову после крупного поражения от "Бенфики" в Лиге чемпионов накануне.

Лапорта не хочет усложнять ситуацию в команде перед матчем с принципиальным соперником. По-прежнему верит, что "Барса" может добавить.

Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится 2 октября.
В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" идет на седьмом месте. В Лиге чемпионов команда замыкает таблицу в своей группе. Каталонцы дважды крупно проиграли "Баварии" и "Бенфике".

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30
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