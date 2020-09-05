Мишель Платини дружил в "Ювентусе" только с Бонеком

 
Ексклюзивы
1/5
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 621
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 495
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 252
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 135
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 423
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 819
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 702
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2970
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 666
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Фото
Все фото
4
9
3
3
9
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Видео
Все видео
Мишель Платини дружил в "Ювентусе" только с Бонеком
Мишель Платини дружил в "Ювентусе" только с Бонеком
Будто кролик перед удавом. Как Украина проигрывала Испании
Будто кролик перед удавом. Как Украина проигрывала Испании
Украина одолела злейшего футбольного врага
Украина одолела злейшего футбольного врага
Соперники Украины по Евро начали Лигу Наций с побед
Соперники Украины по Евро начали Лигу Наций с побед
Экс-форвард "Шахтера" оказался в центре расистского скандала
Экс-форвард "Шахтера" оказался в центре расистского скандала
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 396
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 8532
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2520
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 972
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 432
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
воскресенье, 06 сентября 2020 06:11

Мишель Платини дружил в "Ювентусе" только с Бонеком

  Комментировать

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 1983,1984 и 1985 годах "Золотой мяч" выигрывал француз Мишель Платини.

Финальный матч 1985 года на Кубок европейских чемпионов между итальянским "Ювентусом" и английским "Ливерпулем", проходивший на брюссельском стадионе "Эйзель", начинался с трагедии. Английские болельщики, славящиеся своими бесчинствами за границей, напали на итальянских тиффози. Потасовка была столь ожесточенной, что обрушилось бетонное перекрытие, и 39 человек, большей частью итальянцев, погибли под обломками трибуны. Финал транслировался чуть ли не на весь мир, и поэтому футбольную трагедию увидели миллионы людей.

Матч проходил в очень нервной, напряженной борьбе. Кубок победителям вручали не на футбольном поле, как обычно, а в раздевалке. Единственный гол, принесший победу "Ювентусу", забил с пенальти Мишель Платини. Безусловно, это был один из самых драматических матчей в его карьере.

В том же 1985 году 30-летний Платини вновь был признан лучшим футболистом Европы и получил "Золотой мяч" – третий раз подряд, что прежде не удавалось никому.

  Платини выиграл Евро и дважды был полуфиналистом кубка мира. Фото THE GUARDIAN
Платини выиграл Евро и дважды был полуфиналистом кубка мира. Фото THE GUARDIAN

В итальянском "Ювентусе" футбольный талант француза Платини проявился наиболее полно. В 1984 году вместе с командой он выиграл Кубок обладателей кубков, победив в финале португальский "Порто". В тот год команда завоевала и европейский Суперкубок, обыграв владельца Кубка европейских чемпионов того года – все тот же английский "Ливерпуль". Дважды в середине 1980-х годов "Ювентус" был чемпионом Италии. И в эти же годы Платини был истинным лидером сборной Франции.

Детство Мишеля проходило в маленьком французском городке Жёф неподалеку от Меца. Родители были владельцами кафе, и он помогал им по хозяйству, а в свободное время, само собой разумеется, гонял со сверстниками мяч на заднем дворе. Выдающимися физическими данными Мишель не отличался и уже много позже сам признавался: "Найдется не менее двух миллионов французов, которые обгонят меня в кроссе, а еще два миллиона могут уложить меня на лопатки". Но он быстро освоил азы техники и научился играть умно и расчетливо.

Нечасто родители поощряют увлечение своих сыновей футболом, полагая, что лучше бы им заниматься каким-то более серьезным делом. Однако отец Платини был не таков. Мишель навсегда запомнил, как в первый раз присутствовал с отцом на "взрослом" матче в Меце и как тонко и обстоятельно отец "объяснял" ему игру.

Найдется не менее двух миллионов французов, которые обгонят меня в кроссе

Подростком Мишель уже играл в "Жёфе" – футбольном клубе своего родного городка. Здесь-то его и заприметили селекционеры из "Нанси". Когда Платини подписал контракт с этим клубом, ему было всего 17 лет. Но первые два года он выходил лишь на замены, забив за все время 6 голов. А в сезоне 1974/75 года – сразу 17. В следующем он забил уже 25 мячей. С той поры Платини стал лидером "Нанси".

В 1978 году Платини отправился на чемпионат мира в Аргентине, но сборная Франции выступила неудачно. Проиграв два матча, она заняла в своей группе только третье место и досрочно отправилась домой. А Платини отыграл в "Нанси" еще один сезон и перешел в клуб "Сент-Этьенн", всегда замахивающийся на более высокие места.

За три сезона, проведенных в "Сент-Этьенне", Платини забил 60 голов. Он в совершенстве освоил резаный удар и часто забивал мячи со штрафных. Большой скоростью Платини никогда не отличался, но он умел очень быстро думать на поле. Поэтому оказывался именно там, куда партнер должен был переправить мяч, и сам выводил партнеров на ударные позиции превосходными и неожиданными для противника пасами.

После того как его клуб в 1981 году стал чемпионом Франции, 26-летний футболист получил весьма лестные предложения от знаменитых европейских клубов – мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и туринского "Ювентуса".

  Именно в "Ювентусе" Платини стал обладателем "Золотого мяча". Фото Рейтер
Именно в "Ювентусе" Платини стал обладателем "Золотого мяча". Фото Рейтер

Выбрав итальянский клуб, Платини не прогадал, но поначалу ему пришлось очень тяжело. Система тренировок в Италии была изнурительнее, чем во Франции, сами игры – жестче. Вдобавок и партнеры по команде (некоторые из них только-только стали чемпионами мира 1982 года в составе сборной Италии) поначалу относились к новичку с определенным недоверием. Да и журналисты дали ему ехидное прозвище "французик", а ведь дед Платини был итальянцем, эмигрировавшим во Францию!

Одноклубники считали новичка причиной спада. Болельщики критиковали. Эксперты насмехались: перед сезоном Платини уверенно сказал, что забьет как минимум 10 голов в 30 матчах и сделает серию А более атакующей лигой, но в первых 20 турах отличился всего четырежды.

Легионер замкнулся, отказался от интервью и перестал общаться абсолютно со всеми ("Мне нравится маскировать свои чувства", говорил он). Платини молча тренировался с остальными, потом оставался один и часами отрабатывал удары. После этого шел в тренажерку и качал слабый торс. Он разговаривал с серией А голами – в последних 10 матчах забил 12 мячей.

Одноклубникам, которые встретили его недоверием, он ответил презрением. За пять лет в "Юве" Платини подружился только со Збигневом Бонеком и даже на ужин с итальянскими игроками впервые попал лишь через пару сезонов. Мишель занимался зарабатыванием денег: подписал спонсорские контракты на 500 миллионов лир в год (примерно 380 тысяч долларов на соках, футболках, текстильной и обувной промышленности) и брал плату за интервью.

Платини замкнулся, отказался от интервью и перестал общаться абсолютно со всеми

Но в конце концов "французик" сумел завоевать и уважение партнеров, и горячую любовь итальянских тиффози. "Ювентус" с Платини стал явно сильнее. И сам он вступил в пору футбольной зрелости. Особенно удачным оказался для Платини 1984 год. Он не только выиграл с "Ювентусом" звание чемпиона Италии и Кубок обладателей кубков среди европейских команд, а также европейский Суперкубок, но и стал чемпионом Европы в составе сборной Франции.

Чемпионат Европы 1984 года проходил во Франции. За своих футболистов болела вся страна во главе с президентом Франсуа Миттераном. Французы были неудержимы и вел их к победам капитан команды Мишель Платини. В пяти играх он забил 9 голов!

В своей группе сборная Франции выиграла все три матча – у Дании, Бельгии и Югославии.

Полуфинал со сборной Португалии выдался куда более упорным, здесь победа была одержана лишь в дополнительное время. В финале французы встречались со сборной Испании и выиграли 2:0. Один из этих голов записал на свой счет Платини. Так в 1984 году сборная Франции впервые в своей истории стала чемпионом Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Золотому мячу" Паоло Росси предшествовали тюрьма и два года без футбола

А вот звания чемпиона мира Платини так и не удалось завоевать, хотя после неудачного выступления сборной Франции в Аргентине он играл еще на двух чемпионатах. И оба раза доходил до полуфинала.

Особенно драматичным оказался полуфинальный матч со сборной Германии на чемпионате 1982 года в Испании. После второго тайма счет был 1:1. В самом начале дополнительного времени французы забили два мяча. Казалось, победа близка. Но немцы, всегда сражающиеся до последнего, умудрились сравнять счет. В послематчевых пенальти они были точнее: забили все пять, а сборная Франции только четыре.

Безмерно огорченный тренер французов Идальго, по сути, даже не стал бороться за третье место со сборной Польши. Некоторые ведущие игроки так и не вышли на поле. Сборная Франции проиграла 2:3.

Четыре года спустя, на чемпионате 1986 года в Мексике, судьба вновь свела в полуфинале сборные Франции и Германии. На этот раз все атаки французов были бесплодными, немцы победили – 2:0. Зато в матче за третье место французы выиграли у сборной Бельгии – 4:2.

Еще через год, когда Платини исполнилось 32 года, он решил уйти из большого футбола. Несмотря на все уговоры и заманчивые предложения от других клубов, он остался непреклонным. На прощальный матч, состоявшийся в Нанси, где он начинал свою профессиональную карьеру, съехались легендарные футболисты разных стран, и среди них был сам Пеле. Несмотря на то что Платини так и не стал чемпионом мира, он уходил из спорта победителем. У него было множество спортивных наград, а вдобавок самое весомое отличие, какое только может заслужить француз – орден Почетного легиона.

Бывшему футболисту было чем заняться – он основал рекламную фирму "Сосьете-10 Платини", участвовал в спортивных передачах на радио и телевидении во Франции и в Италии, писал статьи для спортивных изданий. Правда, в 1991 году он вернулся в большой футбол, снова возглавив сборную Франции. Под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата Европы, проходящего в 1992 году в Швеции. Но на этот раз французам не удалось даже дойти до полуфинала, и Платини подал в отставку.

И все-таки в конце концов ему довелось своими глазами увидеть, как команда французов становится чемпионом мира. Чемпионат 1998 года проходил во Франции, и знаменитого футболиста пригласили принять самое деятельное участие в работе организационного комитета. Он справился с этими обязанностями безупречно. А на финальном матче, когда сборная Франции уже с другим поколением футболистов выиграла у бразильцев со счетом 3:0, Платини сидел рядом с президентом республики Жаком Шираком.

Впоследствии Платини стал президентом УЕФА и даже претендовал на президентство в ФИФА, если бы не коррупционный скандал, который фактически закончил его карьеру.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мишель Платини дружил в "Ювентусе" только с Бонеком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

33 года назад впервые в мире успешно разъединили сиамских близнецов

Самое читаемое
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 85377
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 51239
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет
Учительница спала с несовершеннолетним учеником, младшим ее на 20 лет Просмотров: 12915
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию
Депутаты решили поддержать белорусов бело-красно-белыми флагами. ОПЗЖ устроила провокацию Просмотров: 10404
&quot;Мы уверенно идем к образовательной катастрофе&quot; - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
 Просмотров: 8532
Спорт
Будто кролик перед удавом. Как Украина проигрывала Испании
Будто кролик перед удавом. Как Украина проигрывала Испании
 Просмотров: 900
У нас было не так жестоко – украинский футболист сравнил Майдан и протесты в Беларуси
У нас было не так жестоко – украинский футболист сравнил Майдан и протесты в Беларуси Просмотров: 711
Роналду пропустит матч сборной из-за укуса пчелы
Роналду пропустит матч сборной из-за укуса пчелы Просмотров: 756
Рассказали, за какую команду болеет Зеленский
Рассказали, за какую команду болеет Зеленский Просмотров: 1467
Григорчук возглавит солигорский "Шахтер"
Григорчук возглавит солигорский "Шахтер" Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
4
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
Голосов: 1012
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua