Мишель Платини дружил в "Ювентусе" только с Бонеком

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом году "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 1983,1984 и 1985 годах "Золотой мяч" выигрывал француз Мишель Платини.

Финальный матч 1985 года на Кубок европейских чемпионов между итальянским "Ювентусом" и английским "Ливерпулем", проходивший на брюссельском стадионе "Эйзель", начинался с трагедии. Английские болельщики, славящиеся своими бесчинствами за границей, напали на итальянских тиффози. Потасовка была столь ожесточенной, что обрушилось бетонное перекрытие, и 39 человек, большей частью итальянцев, погибли под обломками трибуны. Финал транслировался чуть ли не на весь мир, и поэтому футбольную трагедию увидели миллионы людей.

Матч проходил в очень нервной, напряженной борьбе. Кубок победителям вручали не на футбольном поле, как обычно, а в раздевалке. Единственный гол, принесший победу "Ювентусу", забил с пенальти Мишель Платини. Безусловно, это был один из самых драматических матчей в его карьере.

В том же 1985 году 30-летний Платини вновь был признан лучшим футболистом Европы и получил "Золотой мяч" – третий раз подряд, что прежде не удавалось никому.

Платини выиграл Евро и дважды был полуфиналистом кубка мира. Фото THE GUARDIAN

В итальянском "Ювентусе" футбольный талант француза Платини проявился наиболее полно. В 1984 году вместе с командой он выиграл Кубок обладателей кубков, победив в финале португальский "Порто". В тот год команда завоевала и европейский Суперкубок, обыграв владельца Кубка европейских чемпионов того года – все тот же английский "Ливерпуль". Дважды в середине 1980-х годов "Ювентус" был чемпионом Италии. И в эти же годы Платини был истинным лидером сборной Франции.

Детство Мишеля проходило в маленьком французском городке Жёф неподалеку от Меца. Родители были владельцами кафе, и он помогал им по хозяйству, а в свободное время, само собой разумеется, гонял со сверстниками мяч на заднем дворе. Выдающимися физическими данными Мишель не отличался и уже много позже сам признавался: "Найдется не менее двух миллионов французов, которые обгонят меня в кроссе, а еще два миллиона могут уложить меня на лопатки". Но он быстро освоил азы техники и научился играть умно и расчетливо.

Нечасто родители поощряют увлечение своих сыновей футболом, полагая, что лучше бы им заниматься каким-то более серьезным делом. Однако отец Платини был не таков. Мишель навсегда запомнил, как в первый раз присутствовал с отцом на "взрослом" матче в Меце и как тонко и обстоятельно отец "объяснял" ему игру.

Найдется не менее двух миллионов французов, которые обгонят меня в кроссе

Подростком Мишель уже играл в "Жёфе" – футбольном клубе своего родного городка. Здесь-то его и заприметили селекционеры из "Нанси". Когда Платини подписал контракт с этим клубом, ему было всего 17 лет. Но первые два года он выходил лишь на замены, забив за все время 6 голов. А в сезоне 1974/75 года – сразу 17. В следующем он забил уже 25 мячей. С той поры Платини стал лидером "Нанси".

В 1978 году Платини отправился на чемпионат мира в Аргентине, но сборная Франции выступила неудачно. Проиграв два матча, она заняла в своей группе только третье место и досрочно отправилась домой. А Платини отыграл в "Нанси" еще один сезон и перешел в клуб "Сент-Этьенн", всегда замахивающийся на более высокие места.

За три сезона, проведенных в "Сент-Этьенне", Платини забил 60 голов. Он в совершенстве освоил резаный удар и часто забивал мячи со штрафных. Большой скоростью Платини никогда не отличался, но он умел очень быстро думать на поле. Поэтому оказывался именно там, куда партнер должен был переправить мяч, и сам выводил партнеров на ударные позиции превосходными и неожиданными для противника пасами.

После того как его клуб в 1981 году стал чемпионом Франции, 26-летний футболист получил весьма лестные предложения от знаменитых европейских клубов – мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и туринского "Ювентуса".

Именно в "Ювентусе" Платини стал обладателем "Золотого мяча". Фото Рейтер

Выбрав итальянский клуб, Платини не прогадал, но поначалу ему пришлось очень тяжело. Система тренировок в Италии была изнурительнее, чем во Франции, сами игры – жестче. Вдобавок и партнеры по команде (некоторые из них только-только стали чемпионами мира 1982 года в составе сборной Италии) поначалу относились к новичку с определенным недоверием. Да и журналисты дали ему ехидное прозвище "французик", а ведь дед Платини был итальянцем, эмигрировавшим во Францию!

Одноклубники считали новичка причиной спада. Болельщики критиковали. Эксперты насмехались: перед сезоном Платини уверенно сказал, что забьет как минимум 10 голов в 30 матчах и сделает серию А более атакующей лигой, но в первых 20 турах отличился всего четырежды.

Легионер замкнулся, отказался от интервью и перестал общаться абсолютно со всеми ("Мне нравится маскировать свои чувства", говорил он). Платини молча тренировался с остальными, потом оставался один и часами отрабатывал удары. После этого шел в тренажерку и качал слабый торс. Он разговаривал с серией А голами – в последних 10 матчах забил 12 мячей.

Одноклубникам, которые встретили его недоверием, он ответил презрением. За пять лет в "Юве" Платини подружился только со Збигневом Бонеком и даже на ужин с итальянскими игроками впервые попал лишь через пару сезонов. Мишель занимался зарабатыванием денег: подписал спонсорские контракты на 500 миллионов лир в год (примерно 380 тысяч долларов на соках, футболках, текстильной и обувной промышленности) и брал плату за интервью.

Платини замкнулся, отказался от интервью и перестал общаться абсолютно со всеми

Но в конце концов "французик" сумел завоевать и уважение партнеров, и горячую любовь итальянских тиффози. "Ювентус" с Платини стал явно сильнее. И сам он вступил в пору футбольной зрелости. Особенно удачным оказался для Платини 1984 год. Он не только выиграл с "Ювентусом" звание чемпиона Италии и Кубок обладателей кубков среди европейских команд, а также европейский Суперкубок, но и стал чемпионом Европы в составе сборной Франции.

Чемпионат Европы 1984 года проходил во Франции. За своих футболистов болела вся страна во главе с президентом Франсуа Миттераном. Французы были неудержимы и вел их к победам капитан команды Мишель Платини. В пяти играх он забил 9 голов!

В своей группе сборная Франции выиграла все три матча – у Дании, Бельгии и Югославии.

Полуфинал со сборной Португалии выдался куда более упорным, здесь победа была одержана лишь в дополнительное время. В финале французы встречались со сборной Испании и выиграли 2:0. Один из этих голов записал на свой счет Платини. Так в 1984 году сборная Франции впервые в своей истории стала чемпионом Европы.

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А вот звания чемпиона мира Платини так и не удалось завоевать, хотя после неудачного выступления сборной Франции в Аргентине он играл еще на двух чемпионатах. И оба раза доходил до полуфинала.

Особенно драматичным оказался полуфинальный матч со сборной Германии на чемпионате 1982 года в Испании. После второго тайма счет был 1:1. В самом начале дополнительного времени французы забили два мяча. Казалось, победа близка. Но немцы, всегда сражающиеся до последнего, умудрились сравнять счет. В послематчевых пенальти они были точнее: забили все пять, а сборная Франции только четыре.

Безмерно огорченный тренер французов Идальго, по сути, даже не стал бороться за третье место со сборной Польши. Некоторые ведущие игроки так и не вышли на поле. Сборная Франции проиграла 2:3.

Четыре года спустя, на чемпионате 1986 года в Мексике, судьба вновь свела в полуфинале сборные Франции и Германии. На этот раз все атаки французов были бесплодными, немцы победили – 2:0. Зато в матче за третье место французы выиграли у сборной Бельгии – 4:2.

Еще через год, когда Платини исполнилось 32 года, он решил уйти из большого футбола. Несмотря на все уговоры и заманчивые предложения от других клубов, он остался непреклонным. На прощальный матч, состоявшийся в Нанси, где он начинал свою профессиональную карьеру, съехались легендарные футболисты разных стран, и среди них был сам Пеле. Несмотря на то что Платини так и не стал чемпионом мира, он уходил из спорта победителем. У него было множество спортивных наград, а вдобавок самое весомое отличие, какое только может заслужить француз – орден Почетного легиона.

Бывшему футболисту было чем заняться – он основал рекламную фирму "Сосьете-10 Платини", участвовал в спортивных передачах на радио и телевидении во Франции и в Италии, писал статьи для спортивных изданий. Правда, в 1991 году он вернулся в большой футбол, снова возглавив сборную Франции. Под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата Европы, проходящего в 1992 году в Швеции. Но на этот раз французам не удалось даже дойти до полуфинала, и Платини подал в отставку.

И все-таки в конце концов ему довелось своими глазами увидеть, как команда французов становится чемпионом мира. Чемпионат 1998 года проходил во Франции, и знаменитого футболиста пригласили принять самое деятельное участие в работе организационного комитета. Он справился с этими обязанностями безупречно. А на финальном матче, когда сборная Франции уже с другим поколением футболистов выиграла у бразильцев со счетом 3:0, Платини сидел рядом с президентом республики Жаком Шираком.

Впоследствии Платини стал президентом УЕФА и даже претендовал на президентство в ФИФА, если бы не коррупционный скандал, который фактически закончил его карьеру.