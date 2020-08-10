Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет

Инесса Кравец начинала в прыжках в высоту. фото kp.ua.

25 лет назад, 10 августа 1995-го, украинка Инесса Кравец установила рекорд в тройном прыжке - 15 м 50 см.

Прыжок Инессы тогда называли и "прыжком в XXI век", и "прыжком в вечность". Прошло 25 лет, а 15,50 м и до сих пор остаются недосягаемыми для спортсменок. Ближе всех к рекорду украинки подбиралась Франсуаз Мбанго Этон из Камеруна: на Олимпийских играх в Пекине она показала результат 15,39 м.

Имя Кравец у любителей легкой атлетики ассоциируется с горизонтальными прыжками, однако талантливый человек, как известно, талантлив во всем. В 16 лет Инесса, например, прыгала в высоту на 1,78 м, но в этом виде она чувствовала себя недостаточно комфортно. Показав 6,29 м по прыжкам в длину, она решила сменить специализацию. И не зря. В итоге ее лучшим результатом в карьере стали 7,37 м, а высшим достижением - серебряная олимпийская медаль 1992 года. В 1996-м девушка стала первой в истории легкой атлетики олимпийской чемпионкой уже по тройному прыжку.

Мировой рекорд Кравец установила на чемпионате мира в Гетеборге на стадионе "Уллеви". Интересно, что за 3 дня этого британец Джонатан Эдвардс сделал там то же, и его 18,29 м держатся до сих пор.

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Через год в Атланте Инесса с результатом 15,33 м выиграла олимпийское золото. До этого в Барселоне-1992 Кравец получила олимпийское серебро в прыжках в длину, уступив только выдающейся немке Хайке Дрекслер.