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пятница, 11 сентября 2020 14:13

Минздрав хочет вернуть болельщиков на трибуны

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Минздрав хочет вернуть болельщиков на трибуны
Для того чтобы со зрителями прошли матчи сборной и украинских клубов в еврокубках, надо отдельное решение Минздрава. Фото: Pixabay

Болельщиков на еврокубковые матчи и игры сборной Украины по футболу может пустить Министерство здравоохранения Украины.

Это решение еще предстоит согласовать на уровне УЕФА - Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook.

Он отметил, что за последние полтора месяца удалось вернуть болельщиков на матчи Премьер-лиги, Первой и Второй лиг в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. А для того чтобы со зрителями прошли матчи сборной и украинских клубов в еврокубках, надо отдельное решение Минздрава.

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"После длительных консультаций мы направили соответствующий запрос и получили положительный ответ от министра Максима Степанова", - отметил Павелко.

По его словам, многое зависит от результата тестового матча со зрителями за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября. В случае успешного его проведения УЕФА может согласовать с национальными ассоциациями допуск болельщиков на матчи еврокубков и сборных.

"При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти", - добавил Павелко.

На сегодня пять украинских клубов - "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос" - готовятся к первым еврокубковым играм. Кроме того, сборная Украины 10 и 13 октября сыграет два матча против Германии и Испании на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Возвращение болельщиков на трибуны приведет ко вспышке коронавируса. Не просто люди окажутся на стадионе, они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Sportbusiness. В Украине разрешили болельщикам заполнять четверть мест на трибунах во время матчей чемпионата страны.

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