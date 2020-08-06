ВОЗ предостерегает от возвращения болельщиков на трибуны

В Украине разрешили болельщикам заполнять четверть мест на трибунах во время матчей чемпионата страны. Фото: Pixabay

Возвращение болельщиков на трибуны приведет ко вспышке коронавируса.

Не просто люди окажутся на стадионе, они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Sportbusiness.

В Украине разрешили болельщикам заполнять четверть мест на трибунах во время матчей чемпионата страны.

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"Представьте себе все проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и втисните все это в четыре-пятичасовое мероприятие, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте к месту проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. Это может иметь катастрофические последствия", - сказал Райан.

Болельщики смогут заполнить стадионы на 25%. Главное условие - соблюдение социальной дистанции, об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов телеканалу "Футбол". По его словам, пребывание фанатов на стадионах будет проходить при соблюдении правил и обязательных рекомендаций МОЗ Украины.