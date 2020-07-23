Назвали условия, при которых болельщики могут вернуться на трибуны

Болельщики в Украине смогут посетить футбольный матч впервые с марта. Фото: Pixabay

Болельщики смогут заполнить стадионы на 25%.

Главное условие - соблюдение социальной дистанции, об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов телеканалу "Футбол".

По его словам, пребывание фанатов на стадионах будет проходить при соблюдении правил и обязательных рекомендаций МОЗ Украины.

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"Одновременно смогут находиться на трибунах 25% болельщиков от общего количества мест на стадионе. Важно, чтобы они находились на трибунах и придерживались социальной дистанции - минимум 1,5 метра. Мы шли к этому постепенно. Сначала мы вернули сам чемпионат, сейчас мы решили до начала нового сезона ввести "пилот" на три игры плей-офф. Это все будет происходить с соблюдением правил и обязательных рекомендаций МОЗ Украины. Наши болельщики, уверен, покажут всем пример - как правильно соблюдать правила для сохранения своего здоровья ", - рассказал Степанов.

Болельщики в Украине смогут посетить футбольный матч впервые с марта, когда прекратили все соревнования в стране из-за пандемии коронавируса. В конце мая футбольный сезон возобновили, но болельщиков на поединки не допускали.

Регионы страны поделят на зоны по уровню распространения коронавируса. В зависимости от эпидемической ситуации регионы Украины будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. В каждой из этих зон будут действовать свои ограничения.