Адаптивный карантин: Украину поделят на четыре зоны

Регионы страны поделят на зоны по уровню распространения коронавируса.
В зависимости от эпидемической ситуации регионы Украины будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне. В каждой из этих зон будут действовать свои ограничения. В зависимости от показателей регионы будут переводить из одной зоны в другую, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Требования для регионов зеленой зоны:
масочный режим в общественных зданиях и транспорте;
перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;
кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50%.
Требования для регионов желтой зоны:
сохраняются требования зеленой зоны;
запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.
Требования для регионов оранжевой зоны:
сохраняются требования желтой зоны;
запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;
запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов ночью;
запрещаются плановые госпитализации в больницах;
запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
запрещается принимать новые смены в детские лагеря;
ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Требования для регионов красной зоны:
сохраняются требования оранжевой зоны;
запрещается работа общественного транспорта;
запрещается посещение заведений образования;
запрещается деятельность кафе и ресторанов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Напомним, 22 июля Кабмин продолжил адаптивный карантин в Украине до конца лета.
Комментарии