Милевский вспомнил, как ждал вызова от Шевченко

Милевский играл из Шевченко на кубке мира-2006. Фото Твиттер

Игрок "Динамо" Брест Артем Милевский высказался о невызове в сборную Украины после удачного отрезка в прошлом году. 35-летний футболист хотел вернуться в национальную команду, ведь забивал и отдавал голевые передачи.

"Честно говоря, я так ждал этого. Ну как ждал. Ребята говорили: "Миля, скоро позвонят, может, и в сборную вернешься". И я уже и сам начал в это верить. Но прошел месяц, два, три. Я понял, что у Шевченко там своя команда. Отличная, нужно сказать, команда. Все молодые", - сказал Артем Милевский. Сообщает footballua.tv.

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