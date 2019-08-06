Милевский рассказал о конфликте с Блохиным

Сейчас Милевский выступает в Белоруссии за "Динамо" Брест

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал конфликте с тогдашним тренером "Динамо" Олегом Блохиным.

"Нелепых слух о Артема Милевского? Что совсем пьяный пришел на тренировку. Это от Блохина пошло, который говорил:" Пьяных людей я тренировать не буду ". Ну как я пьян? Ну да, мы посидели с пацанами в двух или до трех, а тренировки в час дня. Как ты можешь быть на нем пьяным?

У нас уже был какой-то мелкий конфликт до того. Что мне ему было нужно сказать? Я к тому моменту с первой командой не работал, тренировался в дубле. Это было просто по-свински по отношению ко мне. Мы же вместе сидим с ребятами, а крайним делают меня: "Не едешь на сборы. Ты не в первой команде".

Затем Блохин мне сказал: "выселяйся с базы". Какого черта, спрашивается? Он что, ее строил, то базу, чтобы меня выселять? Я позвонил Игорю Суркису: "Михайлович, вот такая история". - "Ну ладно, ладно, живи ты на этой базе. Только помиритесь т". Но я человек с характером. И Блохин - человек с характером. Никто из нас шагов навстречу не сделал. Пусть. Такие мы люди. Я ему здоровья желаю ", - цитирует Милевского "Оnliner".

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Артем Милевский выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 год. За это время 4 раза становился чемпионом Украины и сколько раз обладателем Кубка.