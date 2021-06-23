Милевский не смог найти себе новый клуб

Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины 36-летний Артем Милевский завершит свои профессиональные выступления.

Нападающий не смог найти себе команду в новом сезоне, сообщает "Динамо Киев Inside".

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Агент футболиста Александр Панков так и не смог трудоустроить клиента в Украине после ухода из "Миная".

Милевский готов попробовать свои силы на телевидении после завершения карьеры.

Артем Милевский перешел в "Минай" в январе 2021 года. За полсезона в УПЛ нападающий провел 10 матчей без результативных действий. Артем стал звездой благодаря выступлениям в составе киевского "Динамо" с 2003-го по 2013 год, сыграв за киевлян 235 матчей и отметившись 81 голом и 54 ассистами. Кроме "бело-синих", нападающий поиграл за "Газиантепспор", "Хайдук", "Тосно", "Конкордии", "Сплит", "Кишварда" и "Динамо" Брест.