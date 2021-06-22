Стало известно, кого из лидеров "Динамо" может продать летом

Георгий Бущан стал основным вратарем сборной Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

Игроки "Динамо" Николай Шапаренко, Георгий Бущан и Илья Забарный могут летом сменить клуб.

Если по этим игрокам будет хорошие предложения, то руководители киевского клуба будут не против их продать, рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"Трансферы серьезные в "Динамо" будут только в том случае, если продадут кого-то. А учитывая выступления киевлян на Евро, то продать можно разве что Бущана, Забарного и, возможно, Шапаренко.

Миколенко и Цыганков - о продаже, наверное, пока забываем. А вот продать кого-то из тройки Бущан, Забарный, Шапаренко можно, чтобы получить деньги на новые трансферы. Если никого не продадут, то и серьезных приобретений не будет ", - сказал журналист в эфире "Цыганик LIVE".

В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние трофеи. Следующий сезон начинается 24 июля. По сообщению СМИ, в услугах Бущана заинтересованы французские клубы "Ницца" и "Лилль". Шапаренко хочет видеть в составе "Марсель", а Забарным интересуется "Челси".