Луческу избавилися от ненужного легионера

Датский легионер "Динамо" 23-летний Микаэль Дуелунд покивал киевский клуб.
Дуелунд будет выступать в Нидерландах за клуб НЭК, сообщает сайт голландского клуба.
Футболист перейдет в аренду на следующий сезон с последующим правом выкупа контратака.
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Дуелунд стал игроком "Динамо" летом 2018 года, но из-за травм и коронавируса провел лишь 26 матчей за киевский клуб. Забил три гола и сделал один ассист.
Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодежной сборной Дании в €1.5 млн, его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2023 года.
НЭК вышел в высший дивизион Нидерландов через плейоф, заняв седьмое место во втором дивизионе.
В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние трофеи. Дуелунуд проигрывал конкуренцию за место в составе Виталию Буяльскому и Богдану Ледневу.
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