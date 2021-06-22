Луческу избавилися от ненужного легионера

Микаэль Дуелунд играл за "Динамо" три года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Датский легионер "Динамо" 23-летний Микаэль Дуелунд покивал киевский клуб.

Дуелунд будет выступать в Нидерландах за клуб НЭК, сообщает сайт голландского клуба.

Футболист перейдет в аренду на следующий сезон с последующим правом выкупа контратака.

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Дуелунд стал игроком "Динамо" летом 2018 года, но из-за травм и коронавируса провел лишь 26 матчей за киевский клуб. Забил три гола и сделал один ассист.

Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодежной сборной Дании в €1.5 млн, его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2023 года.

НЭК вышел в высший дивизион Нидерландов через плейоф, заняв седьмое место во втором дивизионе. В прошлом сезоне "Динамо" выиграло все внутренние трофеи. Дуелунуд проигрывал конкуренцию за место в составе Виталию Буяльскому и Богдану Ледневу.