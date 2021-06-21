Ярмоленко назвал самый большой штраф, который платил Суркису

Игорь Суркис и Андрей Ярмоленко остались в хороших отношениях. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко заплатил самый большой штраф в размере $50 тыс.

Игорь Суркис оштрафовал футболиста за поход в ночной клуб.

"50 тысяч долларов. Все четко, Игорь Суркис провел воспитательную работу. Это было очень давно, в 22-23 года. Я пошел в ночной клуб, а в "Динамо" было правило, чтобы после 23.00 нас никто в городе не видел. Думаю, это вся Украина знает. Думал, что меня никто не узнает, а я спокойно схожу погулять. Такой возраст, что хочется где-то погулять.

На следующий день раздался звонок на базе, сказали, что президент хочет со мной поговорить. Я взял трубку, Суркис говорит: "Погулял? Штраф столько-то ". Это немножко отбило желание гулять. Игорь Михайлович часто прощал штрафы, в том числе мне, но не в этой истории. Есть штрафы за нелепые желтые и красные карточки, но это я говорю о самом.

Был штраф, когда я ударил Тараса Степаненко? Нет, не было. Но если бы оштрафовали хоть на 100 тысяч, я бы заплатил ", - сказал Ярмоленко в эфире "Вацко Live".

Андрей Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2008 по 2017 годы. Летом 2017 перешел в "Боруссию" Дортмунд за €25 мл, а через год в "Вест Хэм". Зраза футболист выступает в составе сборной Украины на Евро-2020/21. 21 июня национальная команда сыграет против Австрии в третьем туре. Начало игры в 19:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.