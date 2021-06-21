Шевченко поделился ожиданиям от матча против Австрии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко настраивает свою команду на победу в матче против Австрии.
В третьем туре Евро-2020/21 украинцев устроит даже ничья для прохода в 1/8 финала со второго места.
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"За такое очень сильно наказывают. И любые разговоры по поводу ничьей и договоренностей - это нужно прекращать. Команда понимает важность игры, мы готовимся. Мы все понимаем, результат нам нужен, чтобы выйти дальше. И сборная понимает ответственность. Буду доволен ничьей? Я уже сказал, что теоретически ничья нас устраивает, но это такие матчи, что если думать о ничьей, то результата не будет. Сборная будет играть так, чтобы добиться положительного результата.
Я уважаю команду Австрии. У них есть свой стиль, которого они придерживаются. Есть игрок очень высокого уровня - Давид Алаба. Есть ряд футболистов, которые заслуживают внимания. В них агрессивная и силовая команда", - цитирует тренера УАФ.
Матч Украина - Австрия состоится 21 июня. Начало игры в 19:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Украинцы и австрийцы имеют по одной победе в двух матчах, но команда Шевченко опережает оппонента по дополнительным показателям.
Лидирует в группе Нидерланды, которые гарантировали себе стираешь место. Северная Македония потеряла шансы на выход из группы.
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