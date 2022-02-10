Милевский будет отбирать игроков для сборной Украины

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Артём Милевский будет заниматься отбором игроков для национальной команды по мини-футболу.
Милевский буду играть за команду и будет иметь право выбирать игроков в сборную, сообщает "ТаТоТаке".
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Сборная Украины по мини-футболу в 2022 году планирует сыграть на трех турнирах. Первый из них – чемпионат Европы.
Пока идет отбор в команду. В конце марта состоятся отборочные турниры в городах и регионах, а финальные матчи пройдут в Киеве. В итоге, главный тренер сборной Украины Эдуард Цихмейструк сформирует состав сборной.
В мини-футболе играют на натуральной или искусственной траве. В этом виде спорта могут играть команды, от пяти до восьми игроков, в зависимости от размеров поля.
Артём Милевский завершил профессиональные выступления летом 2021 года. Последним клубом игрока был "Минай". Нападающий известен тем, что был звездой "Динамо" в сезонах 2009/2012.
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