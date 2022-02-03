Пьяницы и алкоголики. Сабо резко высказался о Милевском и Алиеве

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо считает, что Артем Милевский пропил свой футбольный талант.
По словам специалиста, бывший нападающий киевского клуба не является примером для молодежи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милевский объявил о возвращении в сборную Украины
"Милевский не знает, куда себя деть. Когда надо было в футбол играть в молодости, Артем его пропил: ночные гулянки, женщины, пьянки.
Я всю жизнь был очень дисциплинированным, профессионалом. Дважды брал Милевского и Алиева на сборы с "Динамо", но они - пьяницы и алкоголики. К тому же, не придерживались никаких режимов. Ну, как мы можем выставить Милевского в пример для молодежи?
Мы живем во времена, когда полно информации. Залезь в интернет и прочти о молодости Милевского - это вызовет отвращение.
Милевскому нужно успокоиться, найти работу или пойти в школу тренеров. Можно получить тренерский диплом и начать работать с молодежью. Пока он молод, уже, правда, не как игрок, у него есть силы взяться за ум и стать тренером, - сказал Сабо FootBoom.
Милевский завершил игровую карьеру в сентябре 2021 года. Последним его клубом стал "Минай".
В январе стало известно, что Артем будет играть за сборную Украины по мини-футболу.
Комментарии