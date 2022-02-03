Пьяницы и алкоголики. Сабо резко высказался о Милевском и Алиеве

Александр Алиев и Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010

Экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо считает, что Артем Милевский пропил свой футбольный талант.

По словам специалиста, бывший нападающий киевского клуба не является примером для молодежи.

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"Милевский не знает, куда себя деть. Когда надо было в футбол играть в молодости, Артем его пропил: ночные гулянки, женщины, пьянки.

Я всю жизнь был очень дисциплинированным, профессионалом. Дважды брал Милевского и Алиева на сборы с "Динамо", но они - пьяницы и алкоголики. К тому же, не придерживались никаких режимов. Ну, как мы можем выставить Милевского в пример для молодежи?

Мы живем во времена, когда полно информации. Залезь в интернет и прочти о молодости Милевского - это вызовет отвращение.

Милевскому нужно успокоиться, найти работу или пойти в школу тренеров. Можно получить тренерский диплом и начать работать с молодежью. Пока он молод, уже, правда, не как игрок, у него есть силы взяться за ум и стать тренером, - сказал Сабо FootBoom.

Милевский завершил игровую карьеру в сентябре 2021 года. Последним его клубом стал "Минай". В январе стало известно, что Артем будет играть за сборную Украины по мини-футболу.