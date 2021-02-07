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воскресенье, 07 февраля 2021 18:13

"Милан" вернул лидерство в Серии А

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&quot;Милан&quot; вернул лидерство в Серии А
Ибрагимович приблизился к Роналду в списке бомбардировФото АFР

В матче 21-го тура итальянской Серии А "Милан" переиграл последнюю команду чемпионата "Кротоне". Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.

В первом тайме на стороне "Милана" не было существенного игрового преимущества, но более высокий исполнительский класс материализовался в гол Златана Ибрагимовича на 30-й минуте. На второй тайм "россонери" вышли более заряжёнными, что позволило им укрепить перевес в счёте. Так, на 64-й минуте Ибрагимович записал на свой счёт дубль. А на 69-й и 70-й минутах дважды сыграла связка Хакана Чалханоглу и Анте Ребича — первый отдал две результативные передачи, а второй забил два гола.

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Уверенная победа над главным аутсайдером Серии А позволила "Милану" вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата. Сейчас в активе "россонери" 49 очков, а у их ближайшего преследователя "Интера" 47 очков.

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