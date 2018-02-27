"Милан" устроил "римские каникулы": результаты соперников украинских команд в 26-м туре серии "А"

"Рома" не смогла дома противостоять "Милану". Фото: sport.ua

Состоялись матчи 26-го тура итальянской серии "А".

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Соперник донецкого "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы, "Рома", дома уступила "Милану", 0:2. Забивали поочередно Кутроне и Калабриа. После этого поражения римляне с 50 очками занимают 5-е место в турнирной таблице.

Еще один римский клуб, "Лацио", с которым предстоит встретиться киевскому "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы, на выезде разгромил "Сассуоло", 0:3. Дублем отметился Милинкович-Савич, еще один мяч с пенальти забил Иммобиле. После этой победы "Лацио" замыкает первую тройку, опережая "Рому" на 2 пункта.

Из-за снегопада был перенесен поединок "Ювентуса" с "Аталантой". А завершился тур разгромной выездной победой "Наполи" над "Кальяри", 5:0. Неаполитанцы с 69 пунктами единолично возглавляют турнирную таблицу, опережая на 4 очка "Ювентус".

Результаты 26-го тура серии "А":

Болонья — Дженоа 2:0

Интер — Беневенто 2:0

Кротоне — СПАЛ 2:3

Сассуоло — Лацио 0:3

Сампдория — Удинезе 2:1

Фиорентина — Кьево 1:0

Эллас Верона — Торино 2:1

Ювентус — Аталанта — перенесен

Рома — Милан 0:2

Кальяри — Наполи 0:5

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" в Харькове обыграл "Рому", 2:1. Ответный матч состоится в Риме 13 марта. "Лацио" и "Динамо" свой первый поединок проведут в столице Италии 8 марта. Начало в 22:05. Ответный поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 15 марта. Начало в 20:00. Текстовый онлайн поединков проведет наш сайт.