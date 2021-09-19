"Милан" спас ничью в игре "Ювентусом"

 
Ексклюзивы
1/5
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1215
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29142
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
1 Просмотров: 1638
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 2952
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 22572
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1836
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4113
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 999
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
4
5
7
5
10
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Видео
Все видео
"Челси" разгромил "Тоттенхэм" и стал лидером чемпионата Англии
"Челси" разгромил "Тоттенхэм" и стал лидером чемпионата Англии
"Милан" спас ничью в игре "Ювентусом"
"Милан" спас ничью в игре "Ювентусом"
Футболист "Лидса" забил гол, не притронувшись к мячу
Футболист "Лидса" забил гол, не притронувшись к мячу
Подарок от бывшего лидера: "Динамо" победило "Александрию" в скандальном матче
Подарок от бывшего лидера: "Динамо" победило "Александрию" в скандальном матче
Как вратарь "Лацио" опозорился в Лиге Европы
Как вратарь "Лацио" опозорился в Лиге Европы
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2358
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1044
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 720
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1629
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 684
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 495
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
воскресенье, 19 сентября 2021 23:46

"Милан" спас ничью в игре "Ювентусом"

  Комментировать
&quot;Милан&quot; спас ничью в игре &quot;Ювентусом&quot;
Анте Ребич выступает за "Милан" с 2020 года. Фото: Gettyimages.com

В матче четвертого тура чемпиону Италии "Ювентус" и "Милан" не смогли выявить сильнейшего -1:1.

Что нужно знать об игре в Турине?

Обескровленный "Милан". Гости не могли рассчитывать на шестерых игроков во главе с Златан Ибрагимович.

Быстрый гол. Угловой "Милана" на старте поединка завершилось контратакой "Ювентуса" и забитым мячом Мората.

Преимущество "Милана". Уступая в счете гости завладели территориальным преимуществом. "Ювенутс" играл вторым номером обороны.

"Ювентус" рано поверил в свою победу

Проблемы гостей в защите. Оборона "Милана" была не очень надежной играя с высокой линией. Кроме того, в первом тайме потеряли ведущего защитника Симона Кьера.

Угловой помог "Милану". У команды Пиоли не особо-то получалось в позиционной атаке. На помощь пришел угловой, который реализовал Анте Ребич.

"Ювентус" рано поверил в свою победу. Хозяева держали на отставные соперника, удовлетворяясь минимальным преимуществом. В середине второго тайма подсели физически и не смогли вернуться в игру.

"Милан" был ближе к второму мячу. После мяча Ребича атаки гостей были гораздо острее. У команды Аллегри почти ничего не получалось в атаке.

Закономерная ничья. При минимум моментов обе команды забил по одному голу. Ни одна из команд не наиграла на победу или не заслужила поражение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ибрагимович отметился очередным острым высказыванием в соцсетях

После ничьи в Турине "Милан" сравнялся с лидером Серии А "Интером". Обе миланские команды имеют по десять очков.

"Ювентус" занимает 18-е место с двумя очками и находится в зоне вылета.

В следующем туре "Милан" будет принимать "Специю", а "Ювентус" сыграет в гостях против сыграет против "Специи".

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Милан" спас ничью в игре "Ювентусом"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Мореплаватель дал название самому океану

Самое читаемое
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
 Просмотров: 39843
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 29142
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
5
 2 Просмотров: 7524
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5274
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 5121
Спорт
"Челси" разгромил "Тоттенхэм" и стал лидером чемпионата Англии
"Челси" разгромил "Тоттенхэм" и стал лидером чемпионата Англии
 Просмотров: 36
Определился победитель чемпионата Европы по волейболу
Определился победитель чемпионата Европы по волейболу Просмотров: 135
Беспощадные "Интер" и "Бавария": как сыграли соперники украинских клубов
Беспощадные "Интер" и "Бавария": как сыграли соперники украинских клубов
 Просмотров: 99
Показали замок, где будет жить Месси
Показали замок, где будет жить Месси Просмотров: 531
Украинец стал призером Открытого Кубка Европы по дзюдо
Украинец стал призером Открытого Кубка Европы по дзюдо Просмотров: 45
Больше всего комментируют
19
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
3
Арестович придумал новое название Украине
2
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
2
"Это реально" - Арахамия об отставке Разумкова
1
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Голосов: 99
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть