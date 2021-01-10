"Милан" победил и остался лидером. Ибрагимович вышел на последние 15 минут

"Милан" снова победил с Ибрагимовичем. Фото Рейтер

"Милан" уверенно обыграл "Торино" (2:0) в домашнем матче 17-го тура Серии А.

В середине первого тайма Рафаэл Леау вывел россонери вперед. На 36-й минуте Франк Кэсси удвоил преимущество "Милана", реализовав пенальти. После перерыва команды голов не забивали.

В этом матче впервые после перерыва вызванного травмой хозяев сыграл Златан Ибрагимович.

"Милан" идет на первом месте в Серии А, опережая "Интер" на четыре очка. "Торино" идет на предпоследней позиции в турнирной таблице.

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В следующем туре "Милан" 18 января на выезде сыграет с "Кальяри". "Торино" 16 января дома примет "Специю".