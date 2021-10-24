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воскресенье, 24 октября 2021 09:03

"Милан" победил "Болонью". Ибрагимович сыграл вничью

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&quot;Милан&quot; победил &quot;Болонью&quot;. Ибрагимович сыграл вничью
Ибрагимович стал героем встречи. Фото: Reuters

В матче 9-го тура итальянской Серии А "Болонья" принимала "Милан". Встреча прошла на стадионе "Ренато Далль'Ара" в Болонье и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий "Милана" Рафаэл Леау. Результативную передачу отдал форвард миланцев Златан Ибрагимович. Через 4 минуты защитник "Болоньи" Адама Сумаоро получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 35-й минуте защитник Давиде Калабрия упрочил преимущество гостей в счёте.

На 49-й минуте Ибрагимович отправил мяч в собственные ворота. Через 3 минуты нападающий "Болоньи" Муса Барроу сравнял счёт. На 58-й минуте хозяева остались на поле вдевятером — красную карточку получил хавбек Роберто Сориано. На 84-й минуте вперёд гостей вывел полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер. На 90-й минуте итоговый счёт установил Ибрагимович.

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"Милан" набрал 25 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А и будет там до сегодняшнего вечера, когда потенциальный лидер "Наполи" сыграет на выезде с "Ромой". "Болонья" (12) — на 9-м месте.

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