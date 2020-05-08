"Милан" и "Интер" презентовали новый стадион за € 1 млрд

Итальянские футбольные клубы "Интер" и "Милан" представили два проекта своего нового современного стадиона на месте нынешнего "Сан-Сиро"

Строительство стадиона и зоны вокруг него оценивается в 1 млрд евро, пишет "Сегодня"

Зеленая зона возле стадиона будет увеличена вдвое, до 106 000 квадратных метров. Там будут беговые и велодорожки, тренажерный зал, скейт-парк, футбольное поле и музей спорта. Большая часть спортивных услуг будет доступна.

Автор: ФК "Милан"

Автор: ФК "Милан"

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Стадион "Сан-Сиро" открылась в сентябре 1926 года. Реконструкция состоялась в 1989 году. Стадион вмещает 80 000 болельщиков. На арене домашние матчи проводят "Интер" и "Милан".