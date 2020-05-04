Михайличенко затормозит карьеру Леднева

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1269
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 882
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1368
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1035
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1755
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1530
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2403
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
15
11
9
10
14
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника &quot;Реала&quot;
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника "Реала"
Видео
Все видео
Скандальный украинский футболист сделал дубль за 2 минуты в чемпионате Беларуси
Скандальный украинский футболист сделал дубль за 2 минуты в чемпионате Беларуси
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале Кубка мира-2006
Матерацци признался, что сказал Зидану в финале Кубка мира-2006
Вернидуб одержал разгромную победу в чемпионате Беларуси
Вернидуб одержал разгромную победу в чемпионате Беларуси
Единственный испанский обладатель "Золотого мяча" отказался возвращаться на родину
Единственный испанский обладатель "Золотого мяча" отказался возвращаться на родину
Российский футболист вспомнил Филимонова в день матча с Украиной
Российский футболист вспомнил Филимонова в день матча с Украиной
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 972
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3492
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2484
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1530
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 765
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 21:00

Михайличенко затормозит карьеру Леднева

  Комментировать
Михайличенко затормозит карьеру Леднева
Богдан Леднев на два года был арендован "Зарей". Фото: ФК "Заря"

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев стал одним из главных открытий сезона 2019/20.

Контракт Леднева принадлежит киевскому "Динамо". За "Зарю" он выступал на правах аренды в течение двух сезонов. По окончании сезона полузащитник вернется в "Динамо".

В Киеве на Леднева могут ожидать большие проблемы. Весь позитивный багаж, который он получил за два года в "Заре", рискует быть потерянным.

Алексей Михайличенко - консервативный тренер. Для него результат на первом месте. Специалист не любит возиться с молодыми игроками. Из молодых в первой команде за время его работы стал играть только Денис Попов. И только потому, что тяжелую травму получил Никита Бурда . Если есть возможность поставить опытного игрока, то Михайличенко всегда отдаст ему преимущество перед молодым.

Из молодых в первой команде за время работы Михайличенко начал играть только Денис Попов. И только потому, что тяжелую травму получил Никита Бурда

Тренер не умеет искать подход к молодежи. Георгий Цитаишвили остается на второстепенных ролях и в лучшем разе получает на поле считанные минуты. Прогресс в игре Виктора Цыганкова, Владимира Шепелева и Виталия Миколенко не заметен. Николай Шапаренко стал откровенно теряться. Леднев без доверия тренера не сможет прогрессировать дальше.

Кроме того, Богдана в Киеве ожидает конкуренция, которой не было в "Заре". В "Динамо" на позицию атакующего полузащитника претендуют Николай Шапаренко, Микаэль Дуелунд и Виталий Буяльский. Ледневу нужно будет выгрызать свое место под солнцем. Пока он ни разу не выигрывал в условиях конкуренции.

Богдана нельзя назвать мастером хороший пас. В текущем сезоне у него только один асист

Не менее важно построение игры "Динамо" Алексея Михайличенко. Оно предусматривает фланговые атаки, где игроки должны создавать угрозу и обеспечивать форварда работой. Команда Михайличенко продвигает мяч к воротам соперника через фланг. От центрального полузащитника требуется много беговой работы, умения отдать острый пас. Леднев прекрасно двигается с мячем до ворот соперника, но это он делает в центральной зоне. Богдана нельзя назвать мастером хорошего паса. В текущем сезоне у него только один ассист. Антропометрия(173 см) не позволяет много работать на оборону. Единственная его добродетель, которая действительно подходит "Динамо" - хорошо поставлен удар издали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маркевич не будет иметь проблем с трудоустройством

Богдан Леднев - уроженец города Сквира, Киевщина. Воспитанник школы "Днепра". Был на просмотре в испанской "Малаге".С 2016-го – игрок "Динамо". Летом 2018-го арендован "Зарей". Игрок молодежной сборной Украины

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Михайличенко затормозит карьеру Леднева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов

Ела тюльпаны и пекла хлеб из травы: как пережила голод икона стиля Одри Хепберн

Украинцы отличились на Эвересте

Главное - надежность: заработала компания Rolls-Royce

Складной зонтик празднует день рождения

Шевченко выкупили с помощью лотереи

Самое читаемое
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 29421
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 23274
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 19458
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 11619
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 11385
Спорт
"Он забрасывал ноги на стол в моем присутствии" Луческу признался, почему выгнал из "Шахтера" звездного футболиста
"Он забрасывал ноги на стол в моем присутствии" Луческу признался, почему выгнал из "Шахтера" звездного футболиста Просмотров: 261
Скандальный украинский футболист сделал дубль за 2 минуты в чемпионате Беларуси
Скандальный украинский футболист сделал дубль за 2 минуты в чемпионате Беларуси
 Просмотров: 468
Мать Роналду показала шикарный подарок от сына
Мать Роналду показала шикарный подарок от сына Просмотров: 522
В Украине пересмотрят медицинскую реформу
В Украине пересмотрят медицинскую реформу Просмотров: 495
"Хотел играть за сборную Украины, но уже был заигран за Россию" - победитель Лиги чемпионов
"Хотел играть за сборную Украины, но уже был заигран за Россию" - победитель Лиги чемпионов Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
2
Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков
2
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Как поддерживать внешнюю красоту
Голосов: 32
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua