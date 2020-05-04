Михайличенко затормозит карьеру Леднева

Богдан Леднев на два года был арендован "Зарей". Фото: ФК "Заря"

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев стал одним из главных открытий сезона 2019/20.

Контракт Леднева принадлежит киевскому "Динамо". За "Зарю" он выступал на правах аренды в течение двух сезонов. По окончании сезона полузащитник вернется в "Динамо".

В Киеве на Леднева могут ожидать большие проблемы. Весь позитивный багаж, который он получил за два года в "Заре", рискует быть потерянным.

Алексей Михайличенко - консервативный тренер. Для него результат на первом месте. Специалист не любит возиться с молодыми игроками. Из молодых в первой команде за время его работы стал играть только Денис Попов. И только потому, что тяжелую травму получил Никита Бурда . Если есть возможность поставить опытного игрока, то Михайличенко всегда отдаст ему преимущество перед молодым.

Из молодых в первой команде за время работы Михайличенко начал играть только Денис Попов. И только потому, что тяжелую травму получил Никита Бурда

Тренер не умеет искать подход к молодежи. Георгий Цитаишвили остается на второстепенных ролях и в лучшем разе получает на поле считанные минуты. Прогресс в игре Виктора Цыганкова, Владимира Шепелева и Виталия Миколенко не заметен. Николай Шапаренко стал откровенно теряться. Леднев без доверия тренера не сможет прогрессировать дальше.

Кроме того, Богдана в Киеве ожидает конкуренция, которой не было в "Заре". В "Динамо" на позицию атакующего полузащитника претендуют Николай Шапаренко, Микаэль Дуелунд и Виталий Буяльский. Ледневу нужно будет выгрызать свое место под солнцем. Пока он ни разу не выигрывал в условиях конкуренции.

Богдана нельзя назвать мастером хороший пас. В текущем сезоне у него только один асист

Не менее важно построение игры "Динамо" Алексея Михайличенко. Оно предусматривает фланговые атаки, где игроки должны создавать угрозу и обеспечивать форварда работой. Команда Михайличенко продвигает мяч к воротам соперника через фланг. От центрального полузащитника требуется много беговой работы, умения отдать острый пас. Леднев прекрасно двигается с мячем до ворот соперника, но это он делает в центральной зоне. Богдана нельзя назвать мастером хорошего паса. В текущем сезоне у него только один ассист. Антропометрия(173 см) не позволяет много работать на оборону. Единственная его добродетель, которая действительно подходит "Динамо" - хорошо поставлен удар издали.





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Богдан Леднев - уроженец города Сквира, Киевщина. Воспитанник школы "Днепра". Был на просмотре в испанской "Малаге".С 2016-го – игрок "Динамо". Летом 2018-го арендован "Зарей". Игрок молодежной сборной Украины



