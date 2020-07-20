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понедельник, 20 июля 2020 21:00

Михайличенко заменит Скрипник

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Михайличенко заменит Скрипник
Виктор Скрипник в сезоне 2019/20 тренировал луганскую "Зарю". Фото: sportarena.com

У Игоря Суркиса было два месяца карантина, чтобы просчитать варианты с поиском нового тренера. Потому что для Михайличенко осенью все складывалось плохо: отпустил "Шахтер", опозорился в Лиге Европы. Весна также началась с поражения в Днепре.

Частично ситуацию мог компенсировать Кубок – трофей, которого Киев не имел пять лет, и к которому прошёл через "Шахтёр". И, конечно, второе место – невзирая на все потуги "Зари" и "Десны", не верилось, что "Динамо" эту позицию отдаст. Да, случалось, но не "Металлист" же и "Днепр" сейчас конкуренты.

Когда "Динамо" победило "Зарю", Суркис должен был бы успокоиться окончательно. Вопрос был только в желании самого Михайличенко заниматься этим дальше. И жена должна бы настрополить Алексея Александровича против продолжения тренерской карьеры, потому что во время серии пенальти в Харькове на нем лица не было, а пример инсультного Блохина еще сравнительно свежий.

С Геллером отношения замечательные, о компенсации договорятся. Владельцу "Зари" в настоящий момент не до клуба

Однако выигрыш у "Зари", очевидно, придал Михайличенко решительности и сил. Он человек амбициозный – иные таких вершин в футболе не достигают. И Михайличенко захотел закрыть всем рот, доказать, что сможет.

Но случился матч с "Колосом". Позор позорный. Который настолько обозлиа Суркиса, что он предпринял хотя бы один обнадеживающий шаг для болельщиков "Динамо". Причем расстался с Михайличенко жестко – "не по взаимному согласию сторон", а потому, что "игра не устраивала" и вынес это на публику через официальный сайт.

После этого должен пригласить Скрипника. С Геллером отношения замечательные, о компенсации договорятся. Владельцу "Зари" в настоящий момент не до клуба – деньги на следующий сезон заработали из-за участия в Лиге Европы, а дальше видно будет. Скрипнику тоже нужно развиваться – луганско/запорожский клуб этого не даст. И для игроков "Динамо" вариант с евротренером лучше, чем с Михайличенко, чьи пиковые годы остались в нулевых.

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Единственное – Скрипник не имеет сформированного штаба, но когда сделает это, вряд ли он будет хуже тех, кого имел Михайличенко.

Вызывающе говорить, что "Шахтеру" следует начинать бояться, но и минус 23 в следующем сезоне быть не должно.

Виктор Скрипник – бывший тренер немецкого "Вердера", который спас команду от вылета в сезоне 2014/15, чемпион Латвии с "Ригой" и бронзовый призер УПЛ 2019/20 с "Зарей".

Автор: Роман Шахрай
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