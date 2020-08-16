Михайличенко в стиле Месси забил в дебютном матче за "Андерлехт"

Богдан Михайличенко забил в первом своем матче за "Андерлехт". Фото: ФК "Андерлехт".

Украинский защитник Богдан Михайличенко дебютировал в чемпионате Бельгии с забитого мяча.

Во втором туре "Андерлехт" украинца дома победил "Сент Трюйден" - 3:1.

Михайличенко подобрал мяч в середине поля, обошел сразу несколько соперников на пути к воротам и точно пробил мимо вратаря соперников.

Во втором тайме "Андерлехт" удвоил преимущество. А под конец игры команды обменялись голами.

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Богдан Михайличенко перебрался в "Андерлехт" летом 2020 с "Зари". Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.