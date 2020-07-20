Михайличенко рассказал, что надо делать в "Динамо"

Алексей Михайличенко планирует кадровую чистку в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение в последнем туре от "Колоса".

По словам наставника киевлян, в новом сезоне команду ждут серьезные кадровые изменения.

"Если в двух словах: нам банально не хватило сил. Желание было. Первый тайм был очень осторожным, потому что ничейный результат подсознательно немного ограничивал.

Но это все равно не снимает с нас ответственности. Мы виноваты в том, что допустили ошибки, не забили свои мячи. Слава Богу, что все так закончилось. Будем разбираться, потому что в настоящее время в команде, наверное, много статистов. Мы постарались навести порядок, но нужно будет еще этим заниматься.

У команды есть характер и, отбросив все игры, мы имеем возможность бороться за Лигу чемпионов и выиграли Кубок Украины. Вроде все нормально, но именно этот сезон показал моменты, которые нужно менять, и двигаться дальше", - цитирует тренера официальный сайт "бело-синих".

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В 32-м туре "Динамо" уступило "Колосу" - 0:2, но смог сохранить за собой вторую строчку в турнирной таблице благодаря ничьей "Зари" и "Десны".