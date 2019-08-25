Михайличенко прокомментировал ничью с "Олимпиком"

Михайличенко утверждает, что за неделю невозмоно изменить игру команды

Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о ничьей с "Олимпиком" в 5-м туре УПЛ.

Сообщает сайт Sportanalytic.com.

"Конечно, мне не так хотелось провести свой дебют. Говорю не об игре, а о результате. Есть разочарование, но понимаю, что это футбол. Мог быть любой результат. Что касается матча, то первый тайм в нашем исполнении получился не таким, каким его ожидали и договаривались. Не было тех скоростей и динамики, которые бы хотелось. С большим трудом проходили оборонительные редуты "Олимпика" и практически не угрожали воротам.

Второй тайм был гораздо интенсивнее. Мы включили скорости еще до удаления соперника, а потом нам стало немного легче. Контригры как таковой уже не было. После пропущенного в простой ситуации мяча нужно было отыгрываться. Благодарен ребятам, что они они пытались вырвать победу в 90 + 5-й минуты. Но, к сожалению, мы ее не добились. Думаю, даже нет смысла говорить о правильности или неправильности результата. Футбол не вписывается ни в какие критерии, правила и догмы ", - считает Михайличенко.

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Накануне "Динамо" не смогло победить дома "Олимпик" - 1:1.