Михайличенко поздравил посол Украины в Дании: что сопровождало матч "Копенгаген" - "Динамо"

- Это Украина, Бен, самолет готовят, - отвечает киевский динамовец Денис Гармаш на вопрос одноклубника Бенжамина Вербича. После прохождения всех паспортно-таможенных формальностей стоим в автобусе, который должен подвезти нас к самолету на Копенгаген, на матч Лиги Европы. Стоим долго – не меньше, чем полчаса. Вербичу не скучно: он то на английском переговаривается со скромным Карлосом Де Ла Пеной, то переходит на приличный русский в диалоге с Виктором Циганковым и Томашем Кендзёрой. Та каком там диалоге: оба легионера "троллят" вице-капитана "Динамо", когда у того звенит телефон.

- Цветочек, - заливаются смехом слованец и поляк. Так в телефоне проименована любимая Цыганкова. – Можно я у тебя возьму интервью, - говорит тонким женским голосом, чтобы было слышно на том конце "провода", создавая ложное впечатление, что с Виктором заигрывает журналистка. Циганков не по себе улыбается, потом машет рукой, выходит из автобуса и спокойно продолжает разговор.

Цена на метро в Копенгагене – 135 гривен. Правда, контроля нет

Два часа двадцать минут полёта и мы в Копенгагене. Точнее, команда. Она заселяется непосредственно в столицы Дании, группу журналистов и поддержку, везут в соседний шведский Мальме. Это 40 километров через Ересунский мост. Граница между странами проходить по нему, но она сугубо номинальная. Никто не останавливает и паспорта не проверяет.

- В Копенгагене дорогие цены на гостинице, нам более легко было заселить медиа в Мальме, - объясняет сопровождающая нашей делегации.

В Мальме то в Мальме, хотя не сказать, что там дешево. Сам пиво не употребляю, но коллеги рассказали: нашли бар в десять вечера, потому что большинство закрываются в восемь, сели, взяли кружку пива и "опустошились" на 305 гривен. Цена на метро в Копенгагене – 135 гривен. Правда, контроля нет. На поезд Копенгаген-Мальме он тоже нерегулярный. А стоит – 540 гривен на двоих. И 304 гривны с человека, если направляешься в столицу Дании.

Предматчевая пресс-конференция – мероприятие необходимое, но малоинформативное. Я на них давно не бывал, задаю вопросы Михайличенко, но тренер считает их низкосортными. Шла речь о физической готовности киевлян, которые на прошлой неделе сыграли 120 минут против "Шахтера" и вдесятером - значительную часть матча с "Львовом". Михайличенко завтра выиграет в этом отношении: за фактом ничья, но команда спокойно выдержала 90 минут, имела преимущество во втором тайме. В воскресенье им опять играть с командой Каштру, и я убежден, что Михайличенко, как великий Лобановский, мыслит стратегически и не может не думать о следующем поединке. Потому что в Лиге Европы право на ошибку есть, а если проиграют "Шахтеру" в УПЛ, или даже не выиграют, то и без того призрачные шансы на чемпионство исчезнут. Но так Михайличенко и открыл карты, ага, это во-первых, и мне стыдно, что сам не раскумекал, а во-вторых, состав у нынешнего тренера "Динамо" стабилен, и изменения он вносит неохотно.

Траффик в Копенгагене перед матчем невероятный. Выехали из гостиницы за два часа до начала поединка, а на свое место в ложе прессы уселся только перед стартовым свистком. Покрутил головой влево и вижу огромную фанатску трибуну. Вербича, он же играл здесь, партнеры накануне спрашивали, сколько вмещает стадион, рассчитывали на 50000. Нет, Бен покачал головой, тысяч тридцать. В действительности, 38, но, блин, фанатская трибуна вопит так, что, кажется, будто мы в Турции. Вот тебе и спокойные датчане. Эффект присутствия такой, что все 50000 дашь.

Сольбаккен, их тренер, на ногах постоянно, а Алексей Александрович впервые выходит на седьмой минуте и дает указания Шабанову

Возможно, давление трибун отразилось, только начало, как и в Киеве, не удалось: хозяева быстро забили, наши растерялись и плохо работали с мячом. Сольбаккен, их тренер, на ногах постоянно, а Алексей Александрович впервые выходит на седьмой минуте и дает указания Шабанову. Ну, он сравнительно слабое место в центре защиты киевлян, но только сравнительно, потому что гигантский поединок играет Денис Попов. Он все перехватывает и читает, а если не читает, то работает в подкате, и рискованные передачи успевает отдавать. Чемпион мира среди молодежи поразил меня настолько, что перед вылетом в Киев делаю то, что не делал никогда: подхожу, жму руку и поздравляю с отличной игрой.

Вербич то перегорел перед матчем, это понятно. Он очень активен, предлагает себя, пытается заострять, но действует как-что суетливо, не всегда правильно принимает решения на поле. Вообще – нынешний Вербич не тот, что в 2018-ом, но уровень этого игрока достаточно высок, чтобы решить один эпизод в пользу "Динамо". Это было уже в тайме втором, когда киевляне понравились больше, вот только Караваев на правом фланге в который раз не может подстроиться под мяч, завершая атаку и метко пробить по воротам.

Второй тайм я смотрел уже в пресс-ложе, поглядывал на местных журналистов, разбирался в повторах, слушал Браяна Лаудрупа после матча и косил глазом на двух блондинок, которые способствовали работе прессы в эти два дня. В перерыве встретил гендира "Динамо" Резо Чехонелидзе, который горячо доказывал другому динамовскому сотруднику, что в моменте с голом "Копенгагена" на Бущане нарушили правила.

- Десять раз смотрел повтор, - уточнил грузинско-итальянский легионер "Динамо".

Штатного пенальтиста пока менять не планируем

В ленте "Фейсбука" я подписан на Мишу Смолового, для которого "Динамо" и есть жизнь. Поэтому знаю, что Цыганков 12 раз подряд забивал пенальти, но месяц назад промахнулся в игре с "Колосом", и вот теперь – хотя попробуй устоять, когда против тебя не только вратарь соперника, но и десятки тысяч глоток, на той же фанатской трибуне "Паркена". Опять я стал доставать Михайличенко – теперь уже относительно пенальти. Тренер был спокоен и ответил: промахиваются все, штатного пенальтиста пока менять не планируем, но послушаем еще мнение Цыганкова, а что в том ударе было больше – неудачи самого Виктора или мастерства вратаря – сказать без повтора динамовскому тренеру трудно. После атаки журналистов Алексея Александровича ожидала порция славы: и датские коллеги просили фото у четвертого футболиста Европы-1988, и посол Украины пришел поздравить и запечатлеться с легендарным динамовцем.

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