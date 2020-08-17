Михайличенко получил звездного тренера в "Андерлехте"

Богдан Михайличенко выступает за "Андерлехт" с лета 2020 года. Фото: ФК "Заря"

Легендарный екскапитан "Манчестер Сити" и сборной Бельгии 34-летний Висент Компани стал новым главным тренером "Андерлехта".

Соглашение рассчитано на 4 сезона, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Ранее Компани был играющим тренером "Андерлехта", а теперь сконцентрируется исключительно на управлении команды.

"Я хочу полностью посвятить себя роли тренера, мне нужно 100 процентов времени и внимания для этого. Вот почему я бросаю футбол. Наши амбиции остаются теми, что и были. Я хочу остаться в клубе как минимум на 4 сезона и доказать, что "Андерлехт" может играть в современный футбол и демонстрировать хорошие результаты", - заявил Компани.

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В начале августа "Андерлехт" объявил о трансфере защитника "Зари" Богдана Михайличенко. В первом матче в Бельгии украинец записал на свой счет забитый мяч.