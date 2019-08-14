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среда, 14 августа 2019 21:15

Михайличенко получил предложение возглавить "Динамо"

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Михайличенко получил предложение возглавить &quot;Динамо&quot;
Михайличенко був помічником у БлохінаМихайличенко был помощником у Блохина

Алексей Михайличенко станет главным тренером "Динамо" без приставки и.о., сообщает Football.ua.

О назначении объявят завтра, однако FC Dynamo Nation сообщает, что Михайличенко получил предложение и взял время на размышление.

Сейчас 56-летний специалист работает на посту спортивного директора клуба.

Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах, выиграл 2 чемпионата, 1 Кубок и 1 Суперкубок Украины.

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Если киевский клуб в ближайшее время не определится с тренером, ожидается, что команду к ближайшему матчу будет готовить экс-ассистент Хацкевича Висенте Гомес.

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Дата
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