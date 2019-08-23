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пятница, 23 августа 2019 21:00

Михайличенко изменит схему и стиль игры "Динамо"

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Михайличенко изменит схему и стиль игры &quot;Динамо&quot;
Игра против "Олимпика" станет первой для Михайличенко на посту главного тренера "Динамо"

22 cерпня 56-летний Алексей Михайличенко возглавил тренерский штаб киевского "Динамо". Что произошло за этот период?


Алексей Александрович определился со своим штабом. Первым помощником Михайличенко стал Вадим Евтушенко. В отборе к Кубку мира-2010 они работали вместе в сборной Украины. Другой ассистент - Сергей Федоров. В свое время он был одним из помощников Сергея Реброва, а во времена работы Александра Хацкевича работал с молодежной командой "Динамо". Михайличенко также хочет видеть среди помощников Олега Гусева. Михаил Михайлов останется работать с вратарями, а Виталий Кулыба будет тренером по физической подготовке.

Второй важной новостью стало то, что игроки "Динамо" остались без выходных и работают в режиме двух тренировок в день. Прошлый тур чемпионата "Динамо" пропускало. Игру в Мариуполе перенесли на 25 сентября.

Игроки "Динамо" остались без выходных и работают в режиме двух тренировок в день

Такой подход свидетельствует, что новый тренерский штаб хочет лучше познакомиться с игроками. В Михайличенко будет собственная оценка каждого из футболистов. Все, что было с Хацкевичем, ушло вместе с ним. Теперь каждый может доказать свои амбиции на место в основном составе. В частности, новый тренер вернул в обойму списанного предшественником бразильца Сидклея.

А вот защитник Карлос Самбрано, финалист Кубка Америки в составе сборной Перу, искать новую команду. Михайличенко не рассчитывает на защитника, который в прошлом сезоне играл в аренде за швейцарский "Базель".

Несколько недель лечиться датчанин Микаэль Дуелунд.

Игровая схема "Динамо" при новом тренере может измениться. Если за Хацкевича киевляне играли 1-4-3-3, которые порой трансформировались в 1-4-3-2-1, где не было четкого разделения между центральными полузащитниками на атаку и оборону. По Михайличенко стоит ожидать, что в "основе" будет играть чистый разрушитель и еще один игрок более креативного плана в опорной зоне. Возможная схема: 1-4-2-3-1. Не исключено, что команда перейдет в игру во два форварда. В кадровом плане с этим проблем не будет никаких. Сейчас в "Динамо" сразу три нападающих - Фран Сол, Жерсон Родригес и Артем Беседин.

Если играть в одного форварда - шансов больше у Родригеса

Вряд ли стоит ожидать каких-то изменений в защите или на позиции вратаря. Здесь уже игроки сыграны между собой долгое время. Возможно, разве Караваев сможет навязать конкуренцию Кендзером на правом фланге.

На флангах играют лидеры "Динамо" - Виктор Цыганков и Бенжамин Вербич. В начале сезона они были не в лучшей своей форме, но имеющих набирать кондиции. Поэтому здесь тоже вряд ли стоит ждать изменений.

Середина поля позиция форварда могут существенно измениться. В первую очередь, Мохамед Кадири должен занять место разрушителя. С ним в паре в опорной зоне должен сыграть кто-то креативнее. Здесь больше шансов у Буяльский и Шепелев. Последний может сыграть и атакующего полузащитника. Михайличенко всегда любил футболистов с хорошим футбольным интеллектом. Перспективы Дениса Гармаша и Сергея Сидорчука выглядят довольно туманно. Для игры в опорной зоне им не хватает дисциплины, а для того, чтобы атаковать, действовать под форвардом - креатива.

В чемпионате Украины нужно будет много атаковать. Жерсон Родригес умеет искать мяч в глубине поля, вести силовую борьбу и обыгрывать соперников. В случае чего он может дополнить Франа Сола, который действует исключительно в штрафной соперника. Артем Беседин тоже нападающий не только штрафной, но и выполняет много черновой работы. Будет интересно посмотреть, какое сочетание Михайличенко найти для нападающих. Если играть в одного форварда - шансов больше у Родригеса Михайличенко в атаке всегда больше доверял разносторонним форвардам, которые сами могут что-то сделать, но не будет зависимыми от полузащиты.

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Первый свой матч с новым тренером "Динамо" проведет 24 августа. На "Олимпийском" динамовцы будут принимать "Олимпик". Старт в 19:30.

Автор: Сергей Тищенко
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