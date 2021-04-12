"Металлист" вернется в Харьков через месяц – Ярославский

Ярославский продал "Металлист" в 2013 году. Фото: vesti.dp.ua

Экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о желании возродить харьковский клуб.

"Я занимаюсь возвратом бренда "Металлиста". Надеюсь, не за горами то время, когда "Металл" переоденется в форму "Металлиста". Того старого, со 100-летней историей, который сыграл более 50 матчей в еврокубках. И все мы будем получать удовольствие уже от "Металлиста". Я буду заниматься только им, а "Металл" – это ступенька к "Металлисту", не более. К "Металлисту-1925" я не имею никакого отношения. В "Металле" есть тренер, поэтому мы не можем говорить о возвращении или назначении Мирона Маркевича. Александр Кучер справляется со своими обязанностями.

Не буду загружать техническими деталями зрителей. Но скажу, что в ближайшие недели, от силы месяц это займет, "Металлист" вернется домой. И уже никогда из Харькова не уйдет. Я для себя тоже принял решение, ведь с учетом опыта с годами становишься мудрее. Я никак не ожидал, что такое произойдет с нашим "Металлистом". Я обещаю болельщикам, что "Металлист", бренд, я верну. У всех же наступает время, когда он не может в силу каких-то обстоятельств заниматься какими-то делами. Поэтому я думаю, что мы, скорее всего, раз и навсегда оставим "Металлист" городской общине. Сделаем так, чтобы клуб больше никогда не исчезал из Харькова.

Я общаюсь со всеми. Говорил уже и с Ринатом Ахметовым, и с Игорем Суркисом, и с Андреем Павелко. Всем нужен соперник. Нужна команда, которая будет раздражителем и создавать условия для прогресса тех же "Шахтера" и "Динамо". Когда был "Металлист", был совсем другой чемпионат.

Мои юристы рассматривают не только 2023 год, а все варианты моего более раннего возвращения. Многие условия контракта, который был подписан, не соблюдены, той стороной в первую очередь. Поэтому будем смотреть. Если это возможно юридически, то почему бы и нет? Если так, то это произойдет раньше. Надеюсь, юристы найдут правильное решение. Я хочу, чтобы с юридической точки зрения все было идеально", – сказал Ярославский.

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Ярославский продал "Металлист" олигарху Курченко из окружения Януковича. При этом он пообещал не заниматься футбольной деятельностью 10 лет. В 2023 году этот срок заканчивается.