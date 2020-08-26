Месси звонил Гвардиоле по поводу перехода

Лионель Месси отыграл за "Барселону" 17 сезонов. Фото: Reuters

Капитан "Барселоны" Лионель Месси близок к уходу из клуба. Аргентинец хочет играть за "Манчестер Сити", пишет журналист бразильского издания Esporte Interativo Марсело Бехлер. Ранее футболист пообщался с Пепом Гвардиолой по поводу возможного перехода в английский клуб.

Бехлер живет и работает в Барселоне. Именно он первым сообщил о переходе форварда Неймара в ПСЖ летом 2017 года.

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Вчера стало известно, что Месси известил "Барселону" о намерении покинуть клуб по факсу. Руководство каталонского клуба ответило игроку, что хочет сохранить его в составе до конца карьеры.