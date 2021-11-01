Месси рассказал, в каком статусе хочет вернуться в "Барселону"

Лионель Месси почти всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Форвард ПСЖ и капитан сборной Аргентины 34-летний Лионель Месси хочет стать спортивным директором "Барселоны".

На этой должности Месси намерен сделать каталонский клуб одним из сильнейших в мире.

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"Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть ему полезным. В будущем я хотел бы стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в "Барселоне" или это будет другая работа.

Если будет возможность, я хотел бы вернуться и помочь, чем смогу, потому что люблю этот клуб. Я бы хотел, чтобы у "Барселоны" все было хорошо, чтобы она росла и была одним из лучших клубов в мире, – сказал Месси в комментарии Sport.es.

Лионель Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. Аргентинец с клубом выиграл десять раз чемпионат Испании и четыре - Лигу чемпионов. Летом 2021 года на правах свободного агента перешел в ПСЖ. Контракт с парижанами действует по схеме три плюс один.