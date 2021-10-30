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суббота, 30 октября 2021 11:28

Месси травмировался в матче с "Лиллем"

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Месси травмировался в матче с &quot;Лиллем&quot;
Месси заменили после первого тайма. Фото: Reuters

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино ответил на вопрос о состоянии нападающего Лионеля Месси, который был заменён после первого тайма в матче 12-го тура чемпионата Франции с "Лилллем".

"Новости про Лионеля Месси? Нам нужно подождать. В перерыве мы связались с врачами. Его уход был мерой предосторожности, он не мог продолжать играть. Надеемся, что у него нет ничего серьёзного, и он сможет принять участие в следующем матче", — приводит слова Почеттино Culture PSG.

Ранее сообщалось, что нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.

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После перерыва хозяева сумели переломить ход неудачно складывающегося матча. В результате парижане одержали победу со счётом 2:1. После 12 туров "ПСЖ" идет на первом месте, опережая "Ланс" на 10 очков.

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