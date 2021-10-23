Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ

Месси требует убрать Икарди. Фото: Reuters

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси хочет, чтобы клуб продал нападающего Мауро Икарди, сообщает Mirror.

По данным источника, Месси поссорился с Икарди и хочет, чтобы клуб использовал Мауро в сделке с "Барселоной" по нападающему Серхио Агуэро.

Агуэро дебютировал за "Барселону" в матче 9-го тура Примеры с "Валенсией" (3:1), который состоялся 17 октября. Икарди в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах за "ПСЖ" и забил 3 гола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто поможет Месси выиграть Лигу чемпионов

Месси выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа "Барселона" объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком "ПСЖ". В нынешнем сезоне он провёл за парижан 6 матчей, забив 3 гола.