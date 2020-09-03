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четверг, 03 сентября 2020 10:28

Месси останется в "Барселоне" еще на сезон - СМИ

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Месси останется в &quot;Барселоне&quot; еще на сезон - СМИ
Лионель Месси доработает свой контракт с "Барселоной" до завершения. Фото: Reuters

Форвард "Барселоны" 33-летний Лионель Месси останется в команде еще на один сезон.

Звездный аргентинец отработает свой контракт, который заканчивается летом 2021 года, сообщает журналист TyC Sports Мартин Аревало.

Следующим летом Месси будет иметь статус свободного агента и сможет самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу.

Руководители "Барселоны" не готовы отпустить футболиста в другой клуб, несмотря на желание самого Месси сменить команду.

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После завершения сезона Лионель Месси заявил о желании покинуть "Барселону" из-за плохих результатов команды. На футболиста претендуют ПСЖ, МС и МЮ.

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03
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