Месси определился со своим будущим

Лионель Месси всю свою карьеру провел в "Барселоне". Фото: Reuters

Капитан "Барселоны" Лионель Месси решил остался в команде на следующий сезон.

Главной причиной такого решения стала непреклонная позиция "Барселоны" относительно продажи футболиста, сообщает Marca.

Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу не намерен отпускать Месси, в связи с чем капитану остается только обратиться в суд для расторжения контракта. Этот вариант не кажется игроку приемлемым.

Лионель не хочет покидать "Барселону" с конфликтом, вспоминая пример форварда Неймара. Месси хотел согласованного с клубом ухода, а не покинуть родной клуб путем судебных разбирательств.

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Лионель Месси хотел покинуть "Барселону" из-за плохих результатов команды в прошлом сезоне. Главными претендентами на игрока были МС, МЮ и ПСЖ.