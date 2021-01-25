Месси не сыграет против сборной Украины

Лионель Месси является капитаном сборной Аргентины. Фото: REUTERS

Сборная Украины хотела провести товарищеский матч против команды Аргентины в Украине.

Украинская ассоциация футбола вела переговоры о проведении товарищеской встречи со сборной Аргентины, но не смогла договориться о финансовых деталях сделки.

"Федерация футбола Украины при посредничестве посольства Аргентины в Украине пытается уговорить Лео Месси заехать к нам в гости. Вопрос сами понимаете в чем.

Хвост у этой инициативы длинный. В Доме футбола давно мечтали о товарняке с аргентинцами, там больше примешивалась политика - это же одна из самых "украинских" стран мира ... Упирается в деньги. Спонсор нашелся, очень успешный бизнесмен и большой фанат футбола, но и он не выдержал, когда в ходе переговоров и сторона третий раз повысила гонорар и райдер. В общем, суперпроект сорвался ", - сообщил журналист Артем Франков в своем телеграмм.

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24-го марта сборная Украины проведет следующий матч в отборе к Кубку мира против Франции. Начало игры - в 21:45.