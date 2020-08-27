Месси хочет играть в "Манчестер Сити" вместе с Неймаром

Лионель Месси и Неймар 4 года вместе играли в "Барселоне". Фото: Reuters

Аргентинский форвард Лионель Месси хочет вместе с бразильцем Неймаром перейти в английский "Манчестер Сити".

Форвард "Барселоны" сообщил о предстоящем переходе в английский клуб своего друга Неймара, утверждает журналист ESPN Жорже Никола.

Во время звонка игроку ПСЖ Месси предложил ему перейти в "Манчестер Сити" вместе с ним.

Футболисты вместе выступали в "Барселоне" в течение 4 сезонов и вместе с Луисом Суаресом создавали тройку грозных форвардов.

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Лионель Месси хочет покинуть "Барселону" после неудачного прошлого сезона. Аргентинец уже сообщил руководителям клуба о своем решении. На футболиста претендуют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".