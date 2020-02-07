Месси едва не подрался с голкипером "Барселоны"

Месси поссорился с тер Штегеном. Фото: Футбол

"Барселона" продолжает страдать от конфликтов внутри коллектива.

На тренировке лидер каталонцев Лионель Месси повздорил с вратарем Марком-Андре тер Штегеном, сообщает El Pais,

Перепалка между футболистами возникала в результате борьбы за мяч в игровом эпизоде.

На волне скандалов появились слухи об уходе Месси из "Барселоны". Именитые клубы Европы уже выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинца.

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Ранее, Месси публично поссорился со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.