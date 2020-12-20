Месси догнал Пеле

В рамках 14-го тура Ла Лиги в матче "Барселоны" и "Валенсии" произошло историческое событие, автором которого стал капитан "блаугранас" Лионель Месси.
На 45 + 4 минуте рефери Алехандро Эрнандес при счете 0:1 назначил пенальти в ворота гостей.
К "точке" подошел Месси, и не забил - голкипер Хаум Доменек в блестящем прыжке мяч отбил, но второй волной хозяева доставили мяч на передовую, где Лео головой буквально с метра все же забил гол.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барселона" не смога одолеть "Валенсию"
Этот гол Месси стал для него 643 в футболке "Барселоны" во всех соревнованиях, и аргентинец повторил рекорд легендарного Пеле, который столько же мячей забил за "Сантос".
×
Комментарии