Mercedes и Ferrari представили новые болиды: эффектные фото автомобилей Формулы-1

В пятницу, 18 февраля, новый болид на сезон-2022 в Формуле-1 представила команда Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Почти полностью обновленный автомобиль получил название W13 F1 E Performance, сообщает официальный сайт действующих обладателей кубка конструкторов.

Отмечается, что болид на 98% новый и только спроектирован с минимальными остатками от своего предшественника.

За рулем W13 в сезоне 2022 года будут соревноваться британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

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Днем ранее свой болид представила и Scuderia Ferrari Formula 1. Он получил название F1-75, информирует официальный сайт команды.

Честь Scuderia Ferrari в сезоне 2022 года будут защищать Шарль Леклер из Монако и Карлос Сайнс-младший из Испании.

Фото: mercedesamgf1.com

В прошлом сезоне титул чемпиона мира в Формуле-1 одержал нидерландец Макс Ферстаппен. До этого четыре раза подряд самым сильным был Хэмилтон.