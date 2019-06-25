Мексиканский форвард навеселе спровоцировал смертельное ДТП, в котором погибли супруги

Жоао Малек создал смертельное ДТП из-за превышения скорости

Трагический эпизод произошел в мексиканском городе Сапопан.

Нападающий Жоау Малек на своем автомобиле значительно превысил скорость и врезался в другую машину, где находились 2 человека, которые погибли, сообщает El Mundo Deportivo.

Жертвами ДТП стала влюбленная пара, которая накануне обвенчалась.

Мэр города Сапопан требует сурового наказания для Малека.

Как сообщает источник, нападающий управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3 — Pedro (@Pedro52338147) 24 июня 2019 г.

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Виновник трагедии - 20-летний игрок "Севильи Атлетико", Жоау Малек. Права на Жоау принадлежат мексиканскому клубу "Сантос" Лагуна".