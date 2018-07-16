Мбаппе решил, что сделает с премиальными за победу на Кубке мира

Мбаппе отдаст деньги на благотворительность. Фото: SB Nation

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе определился относительно своих премиальных за успешное выступление на Кубке мира-2018. 19-летний футболист решил пожертвовать деньги благотворительному фонду.

Как сообщает L'Equipe, игрок ПСЖ получит по €20 тыс. за каждый проведенный на турнире матч, а также бонусы за голы, что в сумме составит около €470 тыс. Мбаппе провел семь матчей на турнире, в которых забил четыре гола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мбаппе рассказал о трансфере в "Реал"

Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым футболистом Кубка мира-2018.