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понедельник, 16 июля 2018 16:12

Мбаппе решил, что сделает с премиальными за победу на Кубке мира

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Мбаппе решил, что сделает с премиальными за победу на Кубке мира
Мбаппе отдаст деньги на благотворительность. Фото: SB Nation

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе определился относительно своих премиальных за успешное выступление на Кубке мира-2018. 19-летний футболист решил пожертвовать деньги благотворительному фонду.

Как сообщает L'Equipe, игрок ПСЖ получит по €20 тыс. за каждый проведенный на турнире матч, а также бонусы за голы, что в сумме составит около €470 тыс. Мбаппе провел семь матчей на турнире, в которых забил четыре гола.

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Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым футболистом Кубка мира-2018.

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