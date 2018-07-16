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понедельник, 16 июля 2018 10:14

Мбаппе рассказал о трансфере в "Реал"

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Мбаппе рассказал о трансфере в &quot;Реал&quot;
Мбаппе признался, собирается ли менять место работы. Фото: SPORTbible

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о переходе в "Реал".

"Нет, у меня контракт с ПСЖ, я счастлив в этой команде. На данный момент этот переход абсолютно невозможен.

Что я почувствовал, когда забил в финале? Работал для этого всю свою карьеру - и счастлив, что удалось это сделать. Выиграть чемпионат мира в моем возрасте - это невероятно! Но для меня это только начало пути, нужно продолжать в том же духе", - сказал Мбаппе Sport24.ru.

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На Кубке мира-2018 Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира.

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