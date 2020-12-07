Мбаппе и компания. Украина узнала соперников в отборе на Кубок мира-2022

Наивысшим достижением Украины был выход в четвертьфинал Кубка мира-2006. Фото Рейтер

Сегодня в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка групп отбора на Кубок мира-2022.

Перед началом жеребьевки Украина была во второй корзине.

Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками будут команды Франции, Финляндии, Боснии и Казахстана.

Составы остальных групп.

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн

Финальная часть Кубка мира состоится в 2022 году в Катаре. Отборочные соревнования начнутся весной следующего года.

Победитель группы получит прямую путевку на Мундиаль, а команда, занявшая второе место играть игры плей-офф.

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Наивысшим достижением нашей команды в финальной части Кубка мира был выход в четвертьфинал в 2006 году.