Мбаппе и компания. Украина узнала соперников в отборе на Кубок мира-2022

Сегодня в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка групп отбора на Кубок мира-2022.
Перед началом жеребьевки Украина была во второй корзине.
Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками будут команды Франции, Финляндии, Боснии и Казахстана.
Составы остальных групп.
Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры, Молдова
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн
Финальная часть Кубка мира состоится в 2022 году в Катаре. Отборочные соревнования начнутся весной следующего года.
Победитель группы получит прямую путевку на Мундиаль, а команда, занявшая второе место играть игры плей-офф.
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Наивысшим достижением нашей команды в финальной части Кубка мира был выход в четвертьфинал в 2006 году.
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