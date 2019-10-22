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Матчи "Шахтера" с "Динамо" Загреб решат судьбу второго места в группе

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Матчи &quot;Шахтера&quot; с &quot;Динамо&quot; Загреб решат судьбу второго места в группе
Луиш Каштру в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов может выйти из группы. Фото: ФК "Шахтер".

Матчи 3-4 тура Лиги чемпионов будут иметь крайне важное значение для "Шахтера". Команда Каштру должен сделать серьезную заявку на выход в плей-офф Лиги чемпионов в матчах с прямыми конкурентом "Динамо" Загреб. Обе команды имеют по одной победе над "Аталанта" и поражение от "Манчестер Сити"

"Горняки" начали турнир домашним матчем против чемпиона Англии. Шансов у "горняков" не было хоть что-то противопоставить команде Гвардиолы - легкая победа "Манчестер Сити" 3: 0.

Во втором туре подопечные Каштру имели тяжелый выезд в Италии. "Аталанта" владела инициативой на всем протяжении матча, реализовала пенальти, но допустила две ошибки, которые не позволили набрать хотя бы одно очко.

"Динамо" Загреб в первом туре разнес "Аталанту" 4: 0. Во втором матче чемпион Хорватии достойно выглядел в Англии, интрига в матче была до последней минуты. Но класс "Ман Сити" оказался выше - 2: 0.

Теперь именно чемпион Хорватии и чемпион Украины в очных матчах должны выяснить, кто с ним более достоин занять вторую место и уйти в весну Лиги чемпионов.

Первый матч "Шахтера" с "Динамо" Загреб состоится 22 октября. А игра в Хорватии через 2 недели.

Автор: Сергей Тищенко
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