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четверг, 25 февраля 2021 15:38

Матч Швейцария - Украина: эксперт оценил перспективы суда в Лозанне

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Матч Швейцария - Украина: эксперт оценил перспективы суда в Лозанне
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) оспаривает в спортивном арбитражном суде Лозанны решение дисциплинарного комитета УЕФА о техническом поражение в матче 6 тура Лиги наций Швейцария - Украина.

16 февраля состоялось заседание суда. Решения должны объявить в течение ближайших недель.

Спортивный юрист Юрий Юрченко рассказал Gazeta.ua подробности дела.

"После начала пандемии коронавируса УЕФА и местные представители национальных федераций приняли определенные временные правила и ограничения связанные с карантином. УЕФА приняло странное решение, что команды в течение суток должны обеспечить замену состава в случае отсутствия достаточного количества игроков для заявки. Это было бы логично в рамках национальных чемпионатов, когда есть возможность оперативно изменить состав благодаря молодежным командам.

Когда речь идет о национальной сборной и игру в гостях, то за сутки обеспечить новый состав не реально. Карантин действует не только в пределах УЕФА, но и в транспортных сообщениях, перемещении из страны в страну. Футбольные чиновники элементарно не учли этих моментов. Таким образом нарушили спортивные нормы, государства не могут влиять на спортивные события. Решение государственных структур выше правил УЕФА. Местные врачи способны отменять международные матчи.

По количеству здоровых игроков Украины могла играть, но ее обязывали привезти другой заведомо слабее состав. Новых игроков доставить в Швейцарию было не реально

Это стало проблемой для нашей сборной. Команда Андрея Шевченко попала в обстоятельства, которые позволили швейцарцам отменить игру национальной сборных. По количеству здоровых игроков Украины могла играть, но ее обязывали привезти другой заведомо слабее состав. Новых игроков доставить в Швейцарию было не реально.

Это не ненормально, когда есть положения закона, которое невозможно выполнить. В юриспруденции есть понятие "мертвая норма". Она есть, но реализовать ее невозможно. Она просто не работает. УЕФА создал такие проблемы сам для себя.

Отмена футзального матча между сборными Украины и Дании из-за вспышки коронавируса у скандинавов показал, что спортивный принцип должен быть главным. Если нельзя обеспечить участие команды, то нужно искать спортивное решения вопроса. То есть, переиграть поединок.

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Позиция УАФ по матчу со Швейцарией является логичной. Было достаточно игроков для игры. Привезти новую команду было невозможно из-за карантинных ограничений. Есть медицинские и транспорте моменты. Протестировать за день нужное количество игроки невозможно. Некоторые вещи ускорить нельзя. Требуется определенное время, чтобы привезти новых игроков и они получили результаты тестов на коронавирус. Каждой сборной таким образом нужно вызвать по 2 состава. Чтобы один летел, а если что-то не так, то другой должен быть готов из заменить. Засчитать техническое поражение несправедливо по сути, а по регламенту незаконно.

Врач Кантона Люцерн отменил матч. По спортивным показателям мы должны были играть, а по местным правилам мы не могли этого сделать, потому что государство Швейцария не разрешает провести матч. Произошло вмешательство государства Швейцария в спорт, что является нонсенсом
.
УЕФА должен понять, что это открывает поле для злоупотреблений. Команды будут использовать такую ​​ситуацию в свою пользу, чтобы получить техническую победу. Мы не просим поражение сопернику. Мы хотим решить судьбу игры на футбольном поле.

Стоит вспомнить дело "Ман Сити" против УЕФА относительно финансового фейр-плей. Решение было в пользу английского клуба

Во время слушаний в Лозанне украинская сторона должна предоставить возможные даты проведения поединка. В случае удовлетворения апелляции украинской стороны суд должен принять спортивное решение без конкретной даты. Понимая, что есть окна, где можно сыграть. Обязав УЕФА со сборными согласовать дату. Или решение должно быть альтернативным - отменить поражение или провести жеребьевку.

Не стоит волноваться, что УЕФА и суд в Лозанне находятся в одной стране. Судьи там не все местные, а представляют разные страны. Это дело должны были рассматривать минимум 3 судьи из разных стран. Стоит вспомнить дело "Ман Сити" против УЕФА относительно финансового фейр-плей. Решение было в пользу английского клуба.

С момента матча прошло более 3 месяцев. Игровая форма игроков изменилась, плюс травмы. Есть ситуации, которые не зависит от кого-то. Олимпиаду перенесли на год. Спортсмены подходили к пику своей формы летом 2020, но нужно было перенести еще не год. Факт времени всегда будет в спорте. Кому-то повезет, а кому-то - нет. Время вернуть невозможно".

Матч между сборными Швейцарии и Украины должен был решить судьбу сохранение места в дивизионе А Лиги Наций. Швейцарцев устраивала победа 1:0, или разницей в 2 мяча, потому что во Львове они проиграли 1: 2. Команде Шевченко достаточно было просто не проиграть. Победителем группы сборной Украины стала команда Испании.

В конце марта национальная команда стартует в отборе к Кубку мира. 24 марта украинца в гостях сыграют против Франции. В течение следующих 6 дней будут принимать Финляндию и Казахстан.

Автор: Сергей Тищенко
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