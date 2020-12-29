Матч "Манчестер Сити" против "Эвертона" перенесен из-за коронавируса

Команда Хосепа Гвардиолы рискует уйти на карантин. Фото: REUTERS

Матч 16-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Эвертоном" отменили из-за вспышки коронавируса в составе "горожан".

После дополнительного тестирования в клубе подтвердили 7 случаев Covid-19, сообщает The Athletic.

3 игрока "МС" сдали положительные тесты в воскресенье. При этом в пятницу "Сити" сообщил, что Габриэл Жезус и Кайл Уокер, как и два сотрудника клуба, заразились коронавируса.

После чего "Манчестер Сити" провел встречу с представителями "Эвертона" и АПЛ. Было принято решение перенести матч, чтобы избежать распространения вируса.

Если кто-то из игроков или сотрудников "Ман Сити" сдаст положительные тесты, то команда не получит разрешение на возвращение к тренировкам. Вероятно, в таком случае будет перенесен матч АПЛ против "Челси" (3 января) и полуфинал Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед" (6 января).

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"Манчестер Сити" сейчас идет на 6-м месте в АПЛ имея 26 очков. Лидер АПЛ "Ливерпуль" набрал на 6 очков больше.